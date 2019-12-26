Aşkın ilk fotoğrafı

Işın Karaca 3 yıllık eşi Tuğrul Odabaş'tan geçtiğimiz ay boşanmıştı. 46 yaşındaki Karaca, gönlünü 1992 doğumlu müzisyen Can Yapıcıoğlu'na kaptırdı.
Işın Karaca 3 yıllık eşi Tuğrul Odabaş'tan geçtiğimiz ay boşanmıştı. 46 yaşındaki Karaca, gönlünü 1992 doğumlu müzisyen Can Yapıcıoğlu'na kaptırdı. Ünlü şarkıcı "Çok güzel bir şey yaşıyoruz" diyerek dün Instagram sayfasında sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı.
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