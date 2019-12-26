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Aşkın ilk fotoğrafı

Aşkın ilk fotoğrafı
Giriş Tarihi: 26.12.2019

3 yıllık eşi 'tan geçtiğimiz ay boşanmıştı. 46 yaşındaki Karaca, gönlünü 1992 doğumlu müzisyen 'na kaptırdı.

Işın Karaca 3 yıllık eşi Tuğrul Odabaş'tan geçtiğimiz ay boşanmıştı. 46 yaşındaki Karaca, gönlünü 1992 doğumlu müzisyen Can Yapıcıoğlu'na kaptırdı. Ünlü şarkıcı "Çok güzel bir şey yaşıyoruz" diyerek dün Instagram sayfasında sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı.

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