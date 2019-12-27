İzmir, 2020’yi konserlerle karşılayacak

2019’un bitimine az bir süre kalırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserlerle sanatseverler, eski yıla müzikle veda edip yeni yıla rengarenk etkinliklerle ‘Merhaba’ diyecek

İzmir, 2020 yılını konserlerle karşılamaya hazırlanıyor. Kentin dört bir yanında yeni yıl konserleri düzenlenecek. İzmir Big Band Orkestrası bugün Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi'nde, Tranquillo Ensemble ise Urla Belediyesi Zafer Caddesi Sanat Sokağı'nda 30 Aralık'ta sahne alacak. Müştemilat Kumpanya'nın son konseri, Şirin Pancaroğlu tarafından Karaburun Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda 28 Aralık'ta verilecek.



FERHAT GÖÇER SAHNEDE



Aynı gün Janet ve Jak Esim Ensemble Topluluğu da İzmir'deki Aziz Vukolos Kilisesi Kültür Merkezi'ndeki konserde sanatseverlerle buluşacak. Kadifekale Pagos Üretici Pazarı, 2019 yılını iki konserle uğurlayacak, Ritim ve Sahne Project 11.30'da, Set Grubu ise 14.30'da sahne alacak. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, bu akşam Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) Yıl Sonu Konseri verecek. Murat Göktaş şefliğindeki konserde Ferhat Göçer, Kürşat Başar, Nükhet Yalçın, Batuhan Doğan, Uğur Yalçın, Cenk Kandıralı, Özgür Sevinç sahne alacak. İzmir Devlet Opera ve Balesi de yine bugün El Hamra'da "Aydınlat Bizi Opera" adlı müzikli oyunu sahneleyecek.



İŞTE DİĞER ETKİNLİKLER



Alsancak Yılbaşı Alışveriş Festivali, 30 Aralık tarihine kadar Alsancak Garı'nda sevdiklerine hediye almak isteyen İzmirlileri buluşturacak. Bostanlı Pazar Yeri'nde de 27-31 Aralık tarihlerinde İzmir Hediye Fest 2019 yapılacak. Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark, İZFAŞ ve İzmir Büyükşehir Belediye iş birliği ile 31 Aralık tarihine kadar İzmir Kültürpark'ta, UNESCO tarafından dünyanın 26'ncı gastronomi şehri ilan edilmesi onuruna Hatay Gastrofest gerçekleştiriliyor.