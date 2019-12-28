Evden kaçtı!

‘Hayat Devam Ediyor’ dizisinde canlandırdığı ‘Çocuk gelin’ karakteriyle tanınan, kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile yaptığı evlilikle gündemden düşmeyen oyuncu Meltem Miraloğlu’nun, kayıplara karıştığı iddia edildi

Sosyal medyada kimi zaman takipçilerine her şeyin yolunda olduğunu söyleyen, kimi zaman da hüzünlü paylaşımlara imza atarak dikkat çeken oyuncu Meltem Miraloğlu, evliliğiyle ilgili bir haberle yeniden magazin gündeminde...



'TEYZEME GİDECEĞİM'



Ses sanatçısı Onur Akay'ın iddiasına göre; 32 yaşındaki Meltem Miraloğlu, bir hafta önce 80 yaşındaki Amerikalı öğretmen eşi Patrick ile birlikte yaşadığı Amerika'nın Illinois eyaletindeki evinden "Chicago'da yaşayan teyzeme gideceğim" diyerek kaçtı. 'Hayat Devam Ediyor' dizisinde 'Çocuk gelin' karakteriyle tanınan Miraloğlu'nun, eşine "Teyzemle birlikte Türkiye'ye gideceğiz. Orada burun ameliyatı yaptıracağım" dediği iddia edildi.



SÖZLEŞME İMZALATTI



Patrick buna inanmayarak, Miraloğlu'na sözleşme imzalattı ve Chicago'ya götürmeyi teklif etti. Miraloğlu'nun, teklifi kabul etmeyerek evden ayrıldığı öne sürüldü. Onur Akay; telefonla bile eşine ulaşamayan Patrick'in, arkadaşları ile üzgün şekilde dertleşip, Meltem'in evden kaçtığını söylemesi üzerine olayın patlak verdiğini iddia etti.