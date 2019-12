Türkiye’nin yerli ve milli otomobiline her kesimden övgüler yağdı. Ancak ülkemiz adına yapılan güzellikleri görmezden gelen Cem Yılmaz, Tarkan, Şahan Gökbakar, Gökhan Özoğuz gibi ünlüler yine kafalarını kuma gömüp, sus pus oldular!

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili, önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, büyük bir organizasyonla dünya kamuoyuna tanıtıldı. Otomobilin tasarımı ve özellikleri sosyal medyayı salladı. Pek çok sanatçıdan övgü dolu yorumlar geldi. Ancak özellikle çevre ile ilgili popüler hale gelen olaylar üzerinden 'Sözde duyarlılık' kasan bazı ünlü isimler, ülkemiz adına yapılan her güzel şeyden sonra nasıl deve kuşu misali kafalarını kuma gömüyorlarsa yine sus pus oldular! Dünya başarımızı kutlar ve bizi tebrik ederken, Türk şöhretlerin tarihi olaya sessiz kalması tepkilere neden oldu.



HİÇBİR ŞEY PAYLAŞMADILAR

Özellikle otomobil merakıyla bilenen komedyen Cem Yılmaz'ın sosyal medya hesabından hiçbir şey paylaşmaması herkesi kızdırdı.



İŞTE TEPKİ ÇEKEN O İSİMLER

Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Tarkan, Gökhan Özoğuz, Pınar Altuğ, Beren Saat, Burcu Esmersoy, Kıvanç Tatlıtuğ, Ata Demirer, Şahan Gökbakar, Sezen Aksu, Erol Evgin, Müjdat Gezen, Fazıl Say, Levent Üzümcü, Candan Erçetin, Rıza Kocaoğlu, Berna Laçin, Özgü Namal, Pelin Batu, Gonca Vuslateri, Demet Akbağ, Murat Boz, Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan, Mehmet Günsur, Sertab Erener, Şevval Sam, Nejat İşler, Zafer Algöz de sosyal medya hesaplarında milli otomobilimizle ilgili paylaşım yapmayan isimlerdendi.



YERLİ OTOMOBİLE ŞARKI YAZDI

Yerli otomobilimiz için ilk şarkı da yazıldı. Ünlü şarkıcı Murat Kekilli, yerli otomobil için yazdığı şarkıyı sosyal medya hesabından "Yerli aracımızın ihtişamı ve güzelliği karşısında eserimizin sönük kalacağını düşünebilirsiniz. Lakin milli duygularımızın kabardığı bir dönemde naçizane paylaşımımızı da hoş göreceğinizi umuyorum" notuyla paylaştı.



GÖRÜR GÖRMEZ AYAKTA ALKIŞLADIM

Ülkemizin fark gözetmeksizin uluslararası her alanda "Milli" duruşun en güzel meyvesi... Görür görmez kalktım ayakta alkışladım. Bugün takdir günüdür, emeği olan kim varsa ALLAH onlardan razı olsun. Adı VATAN olsun...



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SONRA İLK TALEP BENDEN

Türkiye'de yaşayan ve Müslüman olan Amerikalı şarkıcı Della Miles, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Türk otomobiline talip oldu. Miles, yerli otomobilin fotoğrafını paylaşarak Türkçe ve İngilizce olarak "Tebrikler Türkiye. Seninle gurur duyuyorum. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra ilk talep benden. Türk otomobiline talibim, siparişimi buradan veriyorum" diye yazdı. Miles'ın paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce takipçisinden beğeni aldı.