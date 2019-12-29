Tereyağını eritince köpükler çıkıyorsa...

Organik ürünler arasında hakiki olup olmadığı tartışılan yiyeceklerin başında tereyağı gelir. Ancak yapacağınız birtakım testlerle tereyağının ne kadar doğal olduğunu anlamak mümkün!

Organik ürünler arasında hakiki olup olmadığı tartışılan yiyeceklerin başında tereyağı gelir. Ancak yapacağınız birtakım testlerle tereyağının ne kadar doğal olduğunu anlamak mümkün! Tereyağının organik olup olmadığını anlamak için kıvamına bakabilirsiniz. Oda sıcaklığına geldiğinde hemen sürülebilir kıvama gelen ve eriyen tereyağı, organik olarak nitelendirilebilir. Ayrıca tavada eridiğinde çıkan köpükler de tereyağının organik olduğunu gösterir