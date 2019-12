Yeni yıla sağlıklı sofralarla girin

Sağlıklı ve misafirlerinizi gece boyu rahat ettirecek yılbaşı sofrası nasıl kurulur gelin planlayalım. Bir yılbaşı klasiği patlamış mısırın haricinde misafirlerinizin her zaman atıştırabileceği, sofranızı şenlendirecek diğer tarifleri de deneyebilirsiniz...

Saatler, günler, aylar ve derken yıllar geçiyor! Bir yılı daha geride bıraktık. Geçen yılın tüm güzel anları yüzünüzde tebessüm yaratsın, kötülükleri ise hemen unutulsun. Her şey de olduğu gibi yeni başlangıçlar insana her zaman heyecan ve umut verir. Bu yıl hayatınızın geri kalanını da etkileyecek yeni kararlar alın ve en büyük yatırımı sağlığınıza yapın çünkü parayla pulla asla satın alınamayan tek şey sağlığımız. Geri dönüşümü söz konusu olmayan tek şey de kaybedilen zaman. Bu sene hayatınızda olumlu ufak değişiklikler yapın! Sağlıklı olmaya yılbaşı menüsünü yaparken başlayın. Sağlıklı ve misafirlerinizi gece boyu rahat ettirecek yılbaşı sofrası nasıl kurulur gelin planlayalım. Bir yılbaşı klasiği patlamış mısırın haricinde misafirlerinizin her zaman atıştırabileceği, sofranızı şenlendirecek diğer tarifleri de deneyebilirsiniz.



NOHUT CİPSİ

Nohutları haşlayıp istediğiniz 1 tatlı kaşığı sıvı yağ ve baharatlarla tatlandırıp (kırmızı pul biber, kekik, nane, karabiber, kimyon vb) 200 derece fırında yaklaşık 30 dk kıtır kıtır olana kadar pişirin.



ÇITIR KRAKER

(Değişim: 1 tatlı kaşığı yağ)



MALZEMELER

1 çay bardağı keten tohumu 1 çay bardağı chia 3 adet yumurta akı Arzu ettiğiniz baharatlar (Pul biber, kekik, tuz...)



YAPILIŞI

Keten tohumu ve chiayı suda bekletin. Tüm malzemeleri mikserle güzelce çırpın. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine bir kaşık yardımıyla mümkün olduğu kadar incelterek yayın. 180 derecede 10 dakika kadar pişirin. 5 parça olarak kırın.



ANA YEMEKLER FIRINA!

Ana yemek olarak hindi veya tavuk kullanmanın yılbaşı büyüsüne daha uygun olacağını düşünüyoruz. İki tarifimizden hangisini yaparsanız yapın misafirleriniz parmaklarını yiyecek bizden söylemesi.



KESTANELİ İÇ PİLAVLI PİLİÇ

MALZEMELER

1 adet Bütün Piliç 1 yemek kaşığı salça 1 yemek kaşığı sıvıyağ 1 çay kaşığı tuz



İÇ PILAV;

1 su bardağı pirinç 1 su bardağı piliç suyu 1 yemek kaşığı sıvıyağ 1/2 yemek kaşığı çam fıstığı 1 yemek kaşığı kuş üzümü 1 su bardağı kestane 1 tatlı kaşığı yenibahar 1 tatlı kaşığı tarçın 1 çay kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığı tuz



YAPILIŞI

Pirinci tuzlu sıcak suda 30 dakika ıslatın. Soğanları ince ince kıyıp sıvıyağda fıstıkla beraber pembeleştirin. Pirinci iyice yıkayıp süzün, soğanlı fıstığın içine atıp biraz daha çevirin. Piliç suyunu ilave edip kuşüzümü, doğranmış kestane, karabiber, tarçın ve tuzunu ilave edin. Pilav suyunu çektikten sonra bütün pilicin içine doldurun. Salça, sıvıyağ ve tuzu karıştırıp pilicin üzerine sürün. Fırın poşetine koyduğunuz pilici 180°C'de önceden ısıtılmış fırında 35 dakika pişirin.



TATLI YİYELİM TATLI KONUŞALIM



Bütün bir yılın iyisiyle kötüsüyle konuşulduğu yılbaşı gecesine hafif bir tatlı ile güzel bir dokunuş yapabilirsiniz. Yeni yılda daha sağlıklı bir hayata adım atıyorduk değil mi? Tatlı konusunda daha ferah tatları tercih eden misafirleriniz için dondurmadan yararlanabilirsiniz. Meyve salatası ve dondurmayı harmanlayarak sunacağınız tatlı tabağı hem çok hafif hem de kimsenin hayır diyemeyeceği bir lezzet olacaktır. Özellikle yeni yıl hedefleriniz arasında daha fit olmak veya zayıflamak varsa bu tarifler ile hedefinize çok daha yakın olacaksınız. Hem lezzetli hem de şekersiz nefis tatlı tariflerimize misafirleriniz de bayılacak.



MOZAİK PASTA

MALZEMELER

4 büyük boy yaş hurma 5 adet ceviz 1 paket limonlu bisküvi 1 su bardağı süt 2 tatlı kaşığı kakao Hindistan cevizi Limon kabuğu rendesi



YAPILIŞI

Hurmaların çekirdeğini çıkararak bir kâseye alınız. Üzerine yarım su bardağı süt ilave ederek, el blenderi ile hurmaları püre haline getirin. Kalan sütü, kakao ve kırılmış cevizi ilave ederek karıştırın. Bisküvileri çok küçük olmayacak şekilde kırın. Kırılmış bisküvileri kakaolu karışıma ilave edip karıştırın. Streç folyoyla şekil vererek sarın. En az 4 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra üzerine Hindistan cevizi serperek servis yapın.



SEBZELERLE SOFRANIZI RENKLENDİRİN!

Sağlıklı sofraların baş tacı sebzelerin yeri yılbaşı sofranızda nasıl olmalı? Evinizdeki herkese hitap edebilecek az yağlı az soslu çiğ sebzelerden ve yeşilliklerden oluşan bir salatanız mutlaka menünüzde bulunmalıdır. Bunun yanında mevsimin güzellikleri Ege otlarını ve lahana türlerini salata çeşitlerine ekleyebilirsiniz. Sofranın başında uzun vakit geçirecekler için salata alternatiflerini çoğaltmak doğru olacaktır. O zaman köz biber ve patlıcanı yoğurt ile süsleyerek başka bir çeşit salata da sunabilirsiniz.



YALANCI KIZARTMA

MALZEMELER

2 adet yeşil etli biber-kırmızıbiber 1 adet patlıcan 1 adet kabak 1 adet tatlı patates (Amerikan patatesi) 1 yk sıvı yağ



YAPILIŞI

Biberleri ortadan ikiye kesin. Çekirdeklerini çıkartın. Kabakların ve tatlı patatesin kabuğunu soyun, ince ince yuvarlak doğrayın. Üzerine sıvı yağı fırça ile sürün. Yağlı kağıt serilmiş tepsinin üzerine sebzeleri dizin. Sebzeler kızarana kadar 180 derece sıcaklıkta pişirin.



MUHTEŞEM GRATEN

4-6 KİŞİLİK MALZEMELER

300 gr karnabahar 300 gr brokoli 1 adet havuç 1 orta boy tatlı patates 3-4 diş sarımsak 1 adet kabak

60 gr kaşar peyniri Tuz, karabiber, pul biber Beşamel sos için; 1 yemek kaşığı sıvıyağ 1 yemek kaşığı kepekli un 1 çay bardağı süt



YAPILIŞI

Tüm sebzeler haşlandıktan sonra ince ince doğranır. Diğer bir tarafta 1 yemek kaşığı yağda kepekli unu kavurup üzerine 1 çay bardağı süt, daha sonra yavaş yavaş soğuk su ilave edilir. Borcam yağlandıktan sonra beşamel sos ve haşlanmış sebzeler karıştırılarak içine nane pul biber ve karabiber eklenen harç borcama konulur. Karışımın üzerine kaşar rendesi serpilerek fırına sürülüp 20-25 dk. pişirilir.

MEHLİKA ÖKTEM