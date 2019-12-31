Deniz Seki sahneden düştü!

Bir otelde sahne alan ve talihsiz bir kaza sonrası sahneden düşen Deniz Seki, olayla ilgili Instagram hesabından açıklama yaptı.

Geçtiğimiz cumartesi akşamı bir otelde sahne alan şarkıcı Deniz Seki, platform ile aydınlatma arasındaki boşluğu fark edemeyince düştü. Sert bir şekilde yere düşen Seki, görevlilerin yardımıyla kaldırıldı. Olayla ilgili Instagram hesabından paylaşım yapan Deniz Seki, şunları yazdı:

'NAZAR ÇIKTI DİYELİM'

Öncelikle herkese mutlu yıllar diliyorum. Cumartesi gecesi gerçekleştirdiğimiz sahnemizde bir iş kazası geçirip düştüm. Beni merak eden, soran, yazan herkese sonsuz teşekkür ederim. Çok şükür korkulacak bir şey yok. Hala biraz ağrım var ama nazar çıktı diyelim.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI