  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Deniz Seki sahneden düştü!

sahneden düştü!

Deniz Seki sahneden düştü!
Giriş Tarihi: 31.12.2019

Bir otelde sahne alan ve talihsiz bir kaza sonrası sahneden düşen , olayla ilgili Instagram hesabından açıklama yaptı.

Geçtiğimiz cumartesi akşamı bir otelde sahne alan şarkıcı Deniz Seki, platform ile aydınlatma arasındaki boşluğu fark edemeyince düştü. Sert bir şekilde yere düşen Seki, görevlilerin yardımıyla kaldırıldı. Olayla ilgili Instagram hesabından paylaşım yapan Deniz Seki, şunları yazdı:

'NAZAR ÇIKTI DİYELİM'
Öncelikle herkese mutlu yıllar diliyorum. Cumartesi gecesi gerçekleştirdiğimiz sahnemizde bir iş kazası geçirip düştüm. Beni merak eden, soran, yazan herkese sonsuz teşekkür ederim. Çok şükür korkulacak bir şey yok. Hala biraz ağrım var ama nazar çıktı diyelim.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Deniz Seki sahneden düştü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN