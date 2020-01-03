Deren Talu Kerim Sabancı aşkı belgelendi

Defne Samyeli'nin büyük kızı manken Deren Talu, geçtiğimiz Kasım ayında gece kulübünde flörtleştiği iddia edilen Kerim Sabancı ile ilk kez görüntülendi.

Defne Samyeli'nin manken olan büyük kızı Deren Talu, gönlünü Kerim Sabancı'ya kaptırdı. Talu, bir buçuk aydır gözlerden uzak aşk yaşadığı Kerim Sabancı ile ilk kez görüntülendi. Defne Samyeli yaklaşık bir buçuk yıldır Cem Yılmaz ile olan birlikteliğe son noktayı koyarken, kızı Deren Talu mutluluğu Kerim Sabancı'da buldu.

HER İKİSİ DE 23 YAŞINDA

Yeni yıla birlikte giren Deren Talu-Kerim Sabancı çifti, İstanbul Etiler'de bir eğlence mekanından çıkarken objektiflere yakalandı. Talu ve Sabancı muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı. Öte yandan aşkları ortaya çıkan Deren Talu da Kerim Sabancı da 23 yaşında.

Tarhan ABDULLAHOĞULLARI