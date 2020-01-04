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'’ ekibi sehir sehir geziyor

'Baba Parası’ ekibi sehir sehir geziyor
Giriş Tarihi: 4.1.2020

Baba Parası filmi, önceki gün Bursa'da gala yaptı. Filmin oyuncuları, Koru Park AVM'de izleyiciylerle bir araya geldi. Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin yoğun ilgiyle karşılaştı.

Baba Parası filmi 1 Ocak'ta vizyonda! Baba Parası filmi fragman izle

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