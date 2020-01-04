Baba Parası filmi, önceki gün Bursa'da gala yaptı. Filmin oyuncuları, Koru Park AVM'de izleyiciylerle bir araya geldi. Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin yoğun ilgiyle karşılaştı.Baba Parası filmi 1 Ocak'ta vizyonda! Baba Parası filmi fragman izle
'Baba Parası’ ekibi sehir sehir geziyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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