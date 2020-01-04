Yorgun döndüler

Ünlü isimlerden bazıları 2020 yılına yurt dışında girerken, bazıları ise Antalya'yı tercih etti. Kimisi sahneye çıktı, kimisi ise sadece tatil yaptı. Ama hepsi de "Gezmenin adı yorgunluk" deyip Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda bitkin bir halde objektiflere takıldı. İşte ellerindeki bavulu dahi taşımakta zorlanan yeni yıl yorgunu ünlülerden birkaçı...

'GÖZLERİMDEN UYKU AKIYOR'

Usta müzisyen İskender Paydaş, Antalya sahnesinden ailesiyle dönen isimler arasındaydı. Gazetecilerin soruları karşısında "Gözlerimden uyku akıyor, çok yorgunum" diyen Paydaş, gözlerden kayboldu.

'ANTARKTİKA'DA BİLE SAHNEYE ÇIKARIM'

Belçika'da yeni yıla 'Merhaba' diyen Hakkı Bulut ve Gökhan Güney yorgun bir şekilde yurda döndü. Havalimanında bavulu dahi zor taşıdığı gözlenen Hakkı Bulut, muhabirlerin "Çoğu ünlü isim gibi siz de yurt dışında sahne aldınız. Neden ülkemizde konser vermediniz?" sorusuna "Arkadaşlar sevenlerimiz nerede olmamızı isterse, biz oradayız. Sevenlerim Antarktika'dan talep etsinler oraya bile gidip konser veririm. Daha önce sahne alma sözü vermesem Türkiye'de girecektim yeni yıla" şeklinde yanıt verdi.





NİŞANLISI OĞLUYLA KAYNAŞTI

Oyuncu Burak Hakkı, Yunan nişanlısı Hara Pappa ve eski eşi Sema Şimşek'ten olan oğlu Rüzgar ile havalimanında görüntülendi. Yeni yılı ailesiyle Antalya'da kutladığını söyleyen Hakkı, 2020'den mutluluk diledi. Hara Pappa'nın yakından ilgilendiği Rüzgar Hakkı ise babasına olan benzerliğiyle dikkat çekti

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI