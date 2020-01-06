Kalp hastalıklarına karşı koruyor

LEZZETLİ ve sağlık kazandırıcı bir meyve olmasıyla tanınan 'Acai', son yıllarda tüm dünya tarafından tanınmaya başladı. Acai üzümü, kırmızımsı-mor renkli yuvarlak meyvelerdir.

LEZZETLİ ve sağlık kazandırıcı bir meyve olmasıyla tanınan 'Acai', son yıllarda tüm dünya tarafından tanınmaya başladı. Acai üzümü, kırmızımsı-mor renkli yuvarlak meyvelerdir. Acai üzümü; kilo kaybına yardımcı olan, kolesterolü azaltan ve sağlıklı bir kalbi destekleyen diğer birçok yararının yanı sıra antioksidanlar içerir. Kalp krizi üzerine yapılan 2014 araştırması, 'Acai' meyvesinin, kalp hipertrofisi, kalp fonksiyon bozukluğu gibi kalp ile ilişkili hastalıkların tedavisinde yardımcı olduğu sonucuna varmıştır.