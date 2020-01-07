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Her derde deva: Keçiboynuzu pekmezi
Giriş Tarihi: 7.1.2020

kaynağına sahip olan pekmezinin sağlık açısından pek çok yararı bulunuyor. , bağışıklık sisteminizi güçlendirir.

YÜKSEK enerji kaynağına sahip olan keçiboynuzu pekmezinin sağlık açısından pek çok yararı bulunuyor. Keçiboynuzu pekmezi, bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelirken soğuk havalarda hasta olma riskinizi azaltır. Özellikle astım, nefes darlığı gibi rahatsızlıklarda kullanılabilir. Balgam söktürücüdür. Keçiboynuzu pekmezi antiseptiktir. Bu nedenle iltihapların tedavisinde kullanılabilir. Ayrıca kandaki kolesterol oranını düşürmekte etkilidir.
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