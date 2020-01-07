Vietnam’da 22 kilometre yürüdüler

OYUNCU Burcu Biricik ile reklamcı eşi Emre Yetkin, önceki gün Vietnam tatillerinde adrenaline doydu... Genç çift, dünyaca ünlü bir mağarada zehirli bitki ve böceklere aldırmadan kamp yaptı.

OYUNCU Burcu Biricik ile reklamcı eşi Emre Yetkin, önceki gün Vietnam tatillerinde adrenaline doydu... Genç çift, dünyaca ünlü bir mağarada zehirli bitki ve böceklere aldırmadan kamp yaptı. Ayrıca 22 kilometre yol yürüdüklerini de söyleyen Biricik, "Gezmeyi çok seviyoruz, harika bir deneyim oluyor bizim için" dedi.