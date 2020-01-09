Ayrılık yok!

2019 yılının son aylarına damgasını vuran Farah Zeynep Abdullah- Doğu Demirkol aşkının bittiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih eden oyuncu çift, önceki akşam bir galada beraber görüntülendi

İlişkilerinde kriz çıktığı iddia edilen güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile meslektaşı Doğu Demirkol, önceki akşam galası yapılan ve TRT'de yayınlanmaya başlanan 'Tutunamayanlar' dizisini birlikte izledi. Çiftin mutlu halleri gözlerden kaçmadı. Doğu Demirkol, bir ara Farah Abdullah'a doğru eğilerek alnını öptü ve "Ayrılık iddiaları tamamen yalan. Biz birbirimizi seviyoruz" dedi. Çift, gala sonunda Farah'ın direksiyon başına geçtiği araçla mekandan ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde genç çiftin ayrıldığı iddiaları ortaya atılmış, ikili arasında çıkan tartışmanın krize döndüğü ve bu nedenle sosyal medya hesaplarından birbirlerini sildikleri söylenmişti. Menajerleri ise sorular karşısında "Sorduğunuz için teşekkür ederiz ama yorum yapmıyorlar" demekle yetinmişti.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI