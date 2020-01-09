O şimdi asker!

YAPTIĞI açıklamalarla çok konuşulan oyuncu Can Yaman, önceki gün vatani görevini yerine getirmek için İzmir'deki birliğine teslim oldu. Askerlik öncesi saçlarını ve sakallarını kestiren Yaman'ın görüntüsünü kuaförü paylaştı.

YAPTIĞI açıklamalarla çok konuşulan oyuncu Can Yaman, önceki gün vatani görevini yerine getirmek için İzmir'deki birliğine teslim oldu. Askerlik öncesi saçlarını ve sakallarını kestiren Yaman'ın görüntüsünü kuaförü paylaştı. Dizisi için imaj değiştiren, saçsakal uzatan Can Yaman'ın yeni hali sosyal medyayı salladı.