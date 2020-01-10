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Hamlet’le yeniden Doğuş
Giriş Tarihi: 10.1.2020

ŞARKICI , uzun bir süredir ara verdiği sahnelere tiyatro ile geri dönüyor. Doğuş, 'nin ünlü eseri ile seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

ŞARKICI Doğuş, uzun bir süredir ara verdiği sahnelere tiyatro ile geri dönüyor. Doğuş, William Shakespeare'nin ünlü eseri Hamlet ile seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sibel Nançin'in yönetmenliğini üstlendiği Yeditepe Tiyatrosu, sahnelerin ünlü yorumcusu şarkıcı Doğuş'un başrölünü üstlendiği oyunla Türkiye'yi adım adım dolaşacak. Doğuş, tiyatronun kendisi için aşk ve disiplin olduğunu belirtti.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI

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