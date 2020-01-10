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Unutkanlık varsa ciğer ve karabiber tüketin

Unutkanlık varsa ciğer ve karabiber tüketin
Giriş Tarihi: 10.1.2020

yani demans çağımızın korkutucu hastalıklarından biri olurken sağlıksız beslenme nedeniyle unutkanlık da sık görülüyor. Paketlenmiş gıda ve şekerin unutkanlığa neden olabildiğini belirten Prof. Dr. , "Beslenme ve unutkanlık arasında yakın bir ilişki var. , ciğer, karabiber ve zerdeçal büyük yarar sağlar" dedi.

BUNAMA yani demans çağımızın korkutucu hastalıklarından biri olurken sağlıksız beslenme nedeniyle unutkanlık da sık görülüyor. Paketlenmiş gıda ve şekerin unutkanlığa neden olabildiğini belirten Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Okan Bölükbaşı, "Beslenme ve unutkanlık arasında yakın bir ilişki var. Balık, ciğer, karabiber ve zerdeçal büyük yarar sağlar" dedi.
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