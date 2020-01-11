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Batılı beslenme tipi pankreas kanseri riskini yükseltiyor

Batılı beslenme tipi pankreas kanseri riskini yükseltiyor
Giriş Tarihi: 11.1.2020

BİRÇOK türünde beslenme çok önemli bir faktör. "Yapılan araştırmalar , işlenmiş hayvansal gıdalar ve fazla nişastalı, şekerli gıdalara dayanan batı tipi beslenme alışkanlığının pankreas kanseri riskini kesinlikle artırdığını gösteriyor" uyarısında bulunan Beslenme ve , sebze, meyve ve posalı, tahıllı yiyeceklerin ağırlıklı olduğu tipi beslenmenin ise pankreas kanserinden korunmak için kritik önemi olduğunu vurguladı.

BİRÇOK kanser türünde beslenme çok önemli bir faktör. "Yapılan araştırmalar kırmızı et, işlenmiş hayvansal gıdalar ve fazla nişastalı, şekerli gıdalara dayanan batı tipi beslenme alışkanlığının pankreas kanseri riskini kesinlikle artırdığını gösteriyor" uyarısında bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Turanlı, sebze, meyve ve posalı, tahıllı yiyeceklerin ağırlıklı olduğu Akdeniz tipi beslenmenin ise pankreas kanserinden korunmak için kritik önemi olduğunu vurguladı.
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