‘Saçlarını taramazdı’

YEŞİLÇAM'IN efsane ismi Münir Özkul, vefatının 2. yılında İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Gülhane Parkı Alay Köşkü'nde düzenlenen bir konferansla anıldı.

YEŞİLÇAM'IN efsane ismi Münir Özkul, vefatının 2. yılında İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Gülhane Parkı Alay Köşkü'nde düzenlenen bir konferansla anıldı. Konferansa katılan ve Münir Özkul'la pek çok filmde birlikte oynayan Engin Çağlar, "Rahmetli saçlarına çok iyi bakardı, saçları döker diye hiç tarak kullanmazdı, daha sonra döküldü tabii... Yapımcılar da bu hassasiyete gönderme yapmak için daha sonra Münir Özkul'un karakterine 'Kel Mahmut' dediler" şeklinde konuştu.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI