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’deki Can’dan kamuflajlı fotoğraf

İzmir’deki Can’dan kamuflajlı fotoğraf
Giriş Tarihi: 12.1.2020

, yerine getirmek için 'deki birliğine teslim olmuştu. Askerlik öncesi saç ve sakalını kestiren Yaman'ın görüntüsünü kuaförü paylaşmıştı.

OYUNCU Can Yaman, vatani görevini yerine getirmek için İzmir'deki birliğine teslim olmuştu. Askerlik öncesi saç ve sakalını kestiren Yaman'ın görüntüsünü kuaförü paylaşmıştı.Kamuflajları giyen Can'dan yeni bir fotoğraf geldi. Yaman askeriyedeki yemekhanede böyle görüntülendi.
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