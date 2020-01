Sevgilisine övgüler yağdırdı

Oyuncu Berrak Tüzünataç, önceki akşam sevgilisi Berk Suyabatmaz ile Bebek Lucca çıkışı görüntülendi. Çıkışta kendilerine yöneltilen soruları yanıtlayan Suyabatmaz, sevgilisi Tüzünataç'ın yeni sinema filmi 'Biz Böyleyiz' için "Berrak'a on üzerinden on veriyorum, çok güzel oynamış" diyerek aşkına övgü dolu sözler sarf etti. Atina tatillerinin güzel geçtiğini söyleyen Tüzünataç ise, "Yakın zamanda evlilik olur mu?" sorusunu "Off Puff" diyerek geçiştirdi.



■ TARHAN ABDULLAHOĞULLARI