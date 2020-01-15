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“Aleyna’nın kurtardığı tavşan bendim”

“Aleyna’nın kurtardığı tavşan bendim”
Giriş Tarihi: 15.1.2020

, sosyal medya hesabında ile olan fotoğrafını paylaştı. Oyuncu, "Aleyna'nın reklamda camları kırarak kurtardığı tavşan bendim" itirafı yaptı.

Yakışıklı dizi oyuncusu Korcan Kol'un daha önce Aleyna Tilki'nin reklam partneri olduğu ortaya çıktı. Korcan Kol, sosyal medya hesabından Aleyna Tilki ile olan fotoğrafını paylaştı. Yakışıklı oyuncu; 'Loft Reklam Çekimi Hatırası' diye paylaştığı fotoğrafın altına; "Size bir sır vereyim mi? Aleyna'nın reklam filminde camları kırarak kurtardığı tavşan bendim" yazdı. Yakışıklı oyuncunun bu paylaşımı binlerce beğeni alırken yorum yağmuruna tutuldu.

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