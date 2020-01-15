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Chloe memlekete kesin dönüş yaptı

Chloe memlekete kesin dönüş yaptı
Giriş Tarihi: 15.1.2020
Şarkıcı Serdar Ortaç'la 5 yıllık evliliği 8 Ağustos'ta biten Chloe Loughnan zor günler geçiriyor. Nafaka olarak 1 milyon lira istediği konuşulan İrlandalı manken, beş kuruş alamadı. Borçları yüzünden eski eşinden destek göremeyen Chloe, ilk zamanlar Tarabya'da eşyalı bir ev tuttu. Evin kirasını ödeyemez hale gelince memleketi İrlanda'ya döndü. İş tekliflerini kabul etmeyen manken, 'Bir daha geri dönmeyeceğim' dedi.
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