Turkuvaz’ın gurur gecesi

Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri geçtiğimiz akşam sahiplerini buldu. Turkuvaz Medya’nın 4 dalda ödül aldığı gecenin kırmızı halı seremonisinde şıklık yarışı vardı.

Bu yıl 8.'si düzenlenen Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödül Töreni, yıldızlar geçidine sahne oldu. SRH Yapım ana sponsorluğunda önceki akşam Swiss Otel'de gerçekleşen törene; iş, sanat, spor ve cemiyet hayatından çok sayıda seçkin isim katıldı. ayaklıgazete. com tarafından düzenlenen gecede Turkuvaz Medya'ya 4 ödül verildi. En İyi Gündüz Kuşağı Programı; Esra Erol'da, En İyi Haber Programı Sunucusu; Cem Öğretir, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da oynayan Ozan Akbaba, En İyi Dizi Çifti; Hercai oyuncuları Ebru Şahin, Akın Akınözü seçildi.



ŞIKLIK YARIŞI

Ufuk Özcan ve Yüksel Yavuz'un ev sahipliğinde gerçekleşen törenin sunuculuğunu Deniz Akkaya, Saba Tümer ve Pınar Altuğ üstlenirken, kırmızı halıda da şıklık yarışı vardı. Şıklıklarıyla göz kamaştıran ünlü isimlerden en dikkat çeken isimler ise giydiği iddialı kostümler ile Serenay Sarıkaya ve Çağla Şıkel oldu.