Aydın’a Baba Parası ile geldiler!

2020’nin ilk komedi filmi olan ‘Baba Parası’nın oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir, Aydınlılarla buluştu. Kendileri ile fotoğraf çekilmek isteyenleri kırmayan ikili, daha sonra sinemada vatandaşlarla birlikte filmi izledi.

izyona giren 'Baba Parası' filminin oyuncuları Aydın'da yapılan galada yoğun ilgi gördü. Komedi filmi 'Baba Parası'nın Aydın'daki gösterimi, başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in katılımı ile Efeler'deki Forum Alışveriş Merkezi'nde yapıldı. Film gösterimi öncesi Kural ve Cemcir, Zeytin Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu. Kendileri ile fotoğraf çekilmek isteyenleri kırmayan ikili, daha sonra sinemada vatandaşlarla birlikte filmi izledi.Aydın'ın dünyaca ünlü inciri ile kameralar karşısına geçen ve bol bol incir yiyen oyunculardan Ahmet Kural, "Bu filmle ilgili çok güzel tepkiler aldık. Seyirciden talep gelmesi halinde filmin ikincisini de çekebiliriz. Belki 'Düğün Dernek Üç' olur. Bu filmin Aydın'da çekilmesini isterim. Sivas, Aydın şeklinde. Hakikaten çok güzel olur" dedi.Aydın galası öncesi kendilerine sosyal medya aracılığıyla ulaşan bir öğrencinin talebi üzerine rotalarını değiştiren Murat Cemcir ve Ahmet Kural, çocuklara erken karne sevinci yaşattı. Özel bir kolejde eğitim gören öğrenciler, 'Baba Parası' filminin Aydın'da gala yapacağını öğrenince hemen harekete geçti. Sosyal medya hesaplarından Murat Cemcir ve Ahmet Kural'a ulaşan öğrenciler, okulda oldukları için galaya yetişemeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine oyuncular, öğrencilere sürpriz yaparak okula gitti. Oyuncularla sohbet eden, fotoğraf çekilip imza alan öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı.KAZIM YÖRÜKCE