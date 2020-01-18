Damla’dan Avrupai başarı

Sibel filmindeki performansıyla uluslararası alanda çok sayıda ödül kazanan Damla Sönmez, Avrupa Film Akademisi'nin üyeleri arasına katıldı. Dilsiz bir kızı canlandırdığı "Sibel" filmiyle hem yurt içi hem de yurt dışındaki festivallerde çok sayıda ödüle layık görülen Damla Sönmez, kariyerinde önemli bir adım daha attı. Başarılı yıldız, Julie Delfy, Dardenne kardeşler ve Colin Firth'ün de üyelerinin arasında olduğu, 32 yıllık prestijli Avrupa Film Akademisi'nin yeni üyesi olması için davet aldı.



