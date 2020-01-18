  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Damla’dan Avrupai başarı

Damla’dan Avrupai başarı

Damla’dan Avrupai başarı
Giriş Tarihi: 18.1.2020
Sibel filmindeki performansıyla uluslararası alanda çok sayıda ödül kazanan Damla Sönmez, Avrupa Film Akademisi'nin üyeleri arasına katıldı. Dilsiz bir kızı canlandırdığı "Sibel" filmiyle hem yurt içi hem de yurt dışındaki festivallerde çok sayıda ödüle layık görülen Damla Sönmez, kariyerinde önemli bir adım daha attı. Başarılı yıldız, Julie Delfy, Dardenne kardeşler ve Colin Firth'ün de üyelerinin arasında olduğu, 32 yıllık prestijli Avrupa Film Akademisi'nin yeni üyesi olması için davet aldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Damla’dan Avrupai başarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN