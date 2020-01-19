Amani: Darısı sizin başınıza

13 Ocak günü sade bir törenle dünya evine giren şarkıcı Sıla Gençoğlu ile şef Hazer Gökçe Bahadır Sıla Gençoğlu Hazer Amani Amani balayı için Roma'yı tercih etmişti. Amani, burada çekilen fotoğrafı, "Darısı sizin başınıza" notuyla Instagram'da paylaştı. Şehrin ünlü meydanlarını gezen çift, kısa bir tatilin ardından İstanbul'a dönecek.