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Farkındalık için podyuma çıktılar

Farkındalık için podyuma çıktılar
Giriş Tarihi: 19.1.2020
HAYATA Bağlan projesi kapsamında engelli çocuklar, Leshow İstanbul Deri ve Moda Fuarı kapsamında geri dönüşüm ürünleriyle yapılan koleksiyonu tanıtmak için ünlü isimlerle podyuma çıktı. Kızılay Urla Şubesi ve Hakan Akkaya'nın birlikte yürüttüğü 'Hayata Bağlan' projesi için İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen defilede otizm, down sendromlu ve zihinsel engelli çocuklar podyuma çıktı. Geri dönüşüm ürünleri kullanılarak yapılan farklı kostümleri başarıyla podyumda taşıyan engelli çocuklara Ivana Sert, Derya Uluğ gibi ünlü isimler de eşlik etti. Podyumda adeta mankenlere taş çıkartan engelli çocuklar konuklardan büyük alkış aldı.
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