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Gökçe müfettişi oldu!

Gökçe sigorta müfettişi oldu!
Giriş Tarihi: 19.1.2020
Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği, başrolünde Gökçe Bahadır ve Gökhan Özoğuz'un yer aldığı 'Kendi Yolumda' filminin Adana'da 6 hafta süren çekimleri tamamlandı. 6 Mart'ta vizyona girecek olan filmde bir sigorta müfettişini canlandıran Gökçe Bahadır, "Çekimler harika geçti. Çok güzel bir film oldu. Heyecanla vizyona gireceği tarihi bekliyoruz" dedi.
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