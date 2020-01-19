Gökçe sigorta müfettişi oldu!

Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği, başrolünde Gökçe Bahadır ve Gökhan Özoğuz'un yer aldığı 'Kendi Yolumda' filminin Adana'da 6 hafta süren çekimleri tamamlandı. 6 Mart'ta vizyona girecek olan filmde bir sigorta müfettişini canlandıran Gökçe Bahadır, "Çekimler harika geçti. Çok güzel bir film oldu. Heyecanla vizyona gireceği tarihi bekliyoruz" dedi.
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