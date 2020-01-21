Diva had bildirdi

Kapalı gişe konser yaptığının altını çizen Bülent Ersoy, kendisine laf atan Banu Alkan’a ve Gucci kolyesiyle öne çıkan Hadise’ye cevap verdi.

Bülent Ersoy önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde sevenleriyle buluştu. Diva'nın kağıttan kesilmiş gibi duran gösterişli beyaz kıyafeti ve inci takıları çok dikkat çekti. Turuncu saçlarıyla beyaz kıyafetini daha çok ortaya çıkaran Ersoy, "Millet 250 bilet satamazken şu an burada iğne atılsa yere düşmeyecek. 50 sene sonra, yani ilk sahneye çıktığım dönemdeki ihtişamı tekrar tatmam çok önemli. Biletli müşteriyi buraya getirmek zor. Hazır müşteriye herkes okur. Herkes haddini bilecek!" dedi.



100 BIN DOLARLIK YÜZÜK

Azerbaycan'dan gelen bir hayranı Bülent Ersoy'a yaklaşık 100 bin Dolar değerinde olduğu öğrenilen zafir ve pırlantaya sahip bir yüzük hediye etti. Yüzüğün fiyatını soran muhabirlere Ersoy, "O şimdi burada söylenmez. Ama bana değmez mi? Bu yüzük bayağı para eder. Sağ olun. Çok pahalı bir hediye bu" yanıtını verdi.





'SEN BİR TAKTIN ANAN 10 BİN TAKTI'

Üzerindeki Gucci marka takılar üzerinden şarkıcı Hadise'ye gönderme yapan Bülent Ersoy, "Bak yavrum. Sen bir tane taktın ama anan 10 bin tane Gucci taktı. Ben Hadise ile gurur duyuyorum. O kadar iyi huylu bir çocuktur ki. Ben anası olarak daha iddialıyım ama o da iyi taşıdı takıları. Bu yıl pek bir zıplama yaptı. Tebrik ve takdir ediyorum onu" diye konuştu.



"ONUN YAŞI KAÇ BANA ISTAKOZU ÖĞRETECEK?"

BANU Alkan'ın kendisi hakkında "Bülent Hanım'a ıstakoz yedirmeyi ben öğrettim" açıklamasına "O daha çok gençtir benden. Bana nasıl öğretmiş bilemedim. Kötülükle söylememiştir. O lezzetini bilir. Onun yaşı kaç, benim yaşım kaç. O bence latife yapmıştır. O gerçekten ihtişamlı bir hayat yaşadı. Damak zevkini bilir" cevabını verdi.