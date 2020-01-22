‘Karakomik gişe 2’

Mehmetçik’e destek vermeyen Cem Yılmaz, #cemyilmazfilminegitmiyorum hastag’i ile yapılan protestoların sonucunda iki filminde de gişede çakıldı. İkinci filmin gişesi ilkinden de düşük oldu

Cem Yılmaz"ın aynı seansta iki film sunduğu Karakomik Filmler 2 geçtiğimiz cuma günü vizyona girmişti. Yapım ilk 3 günün ardından Cem Yılmaz Filmleri arasında en düşük gişeye sahip film oldu. Box Office Türkiye verilerine göre film, ilk hafta sonunda 139.849 kişi tarafından izlendi.





1 YIL GEÇ VİZYONA GİRDİ

Cem Yılmaz'ın bu zamana kadarki en düşük gişeye sahip açılışı ise Karakomik Filmler serisinin ilkiydi. Sinema işletmecileri ile yapımcılar arasındaki tartışmalardan dolayı vizyona neredeyse 1 yıl geç giren Karakomik Filmler 1 ilk hafta sonunda 276 bin kişi tarafından izlenmişti. İlk filmin vizyona girdiği tarihte Mehmetçik'i desteklemediği için #cemyilmazfilminegitmiyorum hastag'i ile yapılan protestoların sonucunda Cem Yılmaz iki filminde de gişe başarısı sağlayamadı.



İKİNCİ FİLMDE YARIYA DÜŞTÜ

Serinin devam filmine ise açılış yapılan ilk 3 günlük seyirci sayısında neredeyse yarı yarıya azalma yaşandığı görülüyor. Box Office verilerine göre Karakomik Filmler 2, ilk hafta sonunda ancak 4. sırada yer alabildi.



ANİMASYON GEÇTİ

Listenin başında ise 4 haftadır vizyonda olan ve toplamda 2.334.614 kişi tarafından izlenen Rafadan Tayfa Göbeklitepe filmi var. Bir tür çocuk animasyon filmi olan Rafadan Tayfa Göbeklitepe, Karakomik Filmler 2'nin ilk haftasında 265 bin kişi tarafından izlenmeyi başardı. Listenin ikinci sırasında da 3. haftasına giriş yapan Baba Parası ve üçüncü sırasında diziden sinema filmine uyarlanan Sıfır Bir yer alıyor. İkinci filmin gişesi birincisinden de düşük oldu.