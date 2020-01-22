Kulak ağrısına anne sütü

Yapılan bir araştırmada; antioksidanlarla yüklü olan anne sütünün, genellikle kulak enfeksiyonlardaki ağrılara sebep olan ağrıları rahatlattığı ve iltihabı azalttığı gözlemlenmiştir. Tek yapmanız gereken bir kaç damla anne sütünü ağrıyan kulağa damlatığ 5 ila 7 dakika beklemek ve ardından fazlalığı dışarı atmak. Bu işlemi, gün içerisinde 2 ya da 3 kez olmak üzere; ağrılar gidene dek devam edebilirsiniz.