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Kulak ağrısına

Kulak ağrısına anne sütü
Giriş Tarihi: 22.1.2020

Yapılan bir araştırmada; antioksidanlarla yüklü olan anne sütünün, genellikle kulak enfeksiyonlardaki ağrılara sebep olan ağrıları rahatlattığı ve iltihabı azalttığı gözlemlenmiştir. Tek yapmanız gereken bir kaç damla anne sütünü ağrıyan kulağa damlatığ 5 ila 7 dakika beklemek ve ardından fazlalığı dışarı atmak. Bu işlemi, gün içerisinde 2 ya da 3 kez olmak üzere; ağrılar gidene dek devam edebilirsiniz.

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