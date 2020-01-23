  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Adnan Bebek alevlerin arasında

Adnan Bebek alevlerin arasında

Adnan Bebek alevlerin arasında
Giriş Tarihi: 23.1.2020

'Bir Zamanlar Çukurova' bu hafta alevler arasında başlıyor. Evde bebek tebrik telaşı varken gözden kaybolan Adnan'ın alevlerin sardığı ahırda olduğu anlaşılır.

Bir Zamanlar Çukurova' bu hafta alevler arasında başlıyor. Evde bebek tebrik telaşı varken gözden kaybolan Adnan'ın alevlerin sardığı ahırda olduğu anlaşılır. Züleyha'nın çığlıklarla kendini alevlerin içine atmasına Hünkar ve Demir güçlükle engel olmaya çalışır.

MÜJGAN YILMAZ'I ARAR
YAMANLAR, alevlerle boğuşurken, Müjgan da oğlunun yaşam savaşında yanından bir an bile ayrılmadan hastanede beklemektedir. Doğuma girdiği andan itibaren Yılmaz ile konuşmayı reddeden Müjgan, onu telefonla arar. Ancak ağlamaktan konuşamaz. Bir Zamanlar Çukurova bu akşam saat 20.00'de atv ekranlarında izlenebilecek.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Adnan Bebek alevlerin arasında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN