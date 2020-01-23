Adnan Bebek alevlerin arasında

'Bir Zamanlar Çukurova' bu hafta alevler arasında başlıyor. Evde bebek tebrik telaşı varken gözden kaybolan Adnan'ın alevlerin sardığı ahırda olduğu anlaşılır.

Bir Zamanlar Çukurova' bu hafta alevler arasında başlıyor. Evde bebek tebrik telaşı varken gözden kaybolan Adnan'ın alevlerin sardığı ahırda olduğu anlaşılır. Züleyha'nın çığlıklarla kendini alevlerin içine atmasına Hünkar ve Demir güçlükle engel olmaya çalışır.

MÜJGAN YILMAZ'I ARAR

YAMANLAR, alevlerle boğuşurken, Müjgan da oğlunun yaşam savaşında yanından bir an bile ayrılmadan hastanede beklemektedir. Doğuma girdiği andan itibaren Yılmaz ile konuşmayı reddeden Müjgan, onu telefonla arar. Ancak ağlamaktan konuşamaz. Bir Zamanlar Çukurova bu akşam saat 20.00'de atv ekranlarında izlenebilecek.