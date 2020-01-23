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Bademcik ameliyatında ağrısız dönem

Bademcik ameliyatında ağrısız dönem
Giriş Tarihi: 23.1.2020

Bademcik enfeksiyonlarının kimi durumlarda kronikleşebildiğini ve bu zeminde akut ataklara neden olabildiğini söyleyen Ekol Hastanesi hekimlerinde Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Aykut Erdem Dinç, "Kronikleşmiş bademcik enfeksiyonunun oluşturduğu potansiyel komplikasyonlar arasında romatizmal ateş, kalp kapakçığı hastalıkları, böbrek hastalıkları önem taşımaktadır. Uyku bozuklukları da yine solunum problemi oluşturan, uykuda geçici solunum durmaları yani apneler ile karakterize dönemler meydana getiren komplikasyonlardır" dedi.

HIZLI İYİLEŞME

Ekol Hastanesi'nde uygulanan Thermal Welding Sistemi hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Aykut Erdem Dinç, "Klasik bademcik ameliyatı genel anestezi altında, bademciklerin, kapsülüyle birlikte çıkarılması şeklindedir. Kan dolaşımının fazla olduğu bademciklerin ameliyat sırasında ve sonrasında kanama ihtimali vardır. Thermal Welding, operasyon esnasında ısı enerjisi ile ameliyat alanında kanama kontrolünü sağlar ve daha sonraki dönemde doku iyileşmesini hızlandırır. Bu yöntem ameliyat esnasında kanamayı engellediği için, ameliyat süresini ve anestezi süresini önemli ölçüde azaltır" dedi.

AMELİYATIN GEREKLİ OLDUĞU DURUMLAR

  • Tıkayıcı belirtiler
  • Uyku ile ilgili solunum problemleri
  • Bademcik apsesi
  • Yılda ortalama 4-5 kez bademcik enfeksiyonu geçirme
  • Romatizmal ateş
  • Kalp Kapakçık Hastalığı 4 Böbrek rahatsızlığı
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