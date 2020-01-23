Hamileler kış çayı içmesin

Kış aylarında hasta olmamak için zararsız olduğu sanılarak bitki çayları kullanılabiliyor. Ancak bu çaylar, hamileler için düşükten erken doğuma kadar pek çok risk içeriyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Funda Öztürk, "Kış aylarında hastalıklara karşı direncinizi artırmak, metabolizmanızı güçlendirmek ve en önemlisi de bebeğinizin sağlıklı bir şekilde gelişimini sağlayabilmek için temel kural dengeli ve sağlıklı beslenme. Ancak hamilelikte bitki çaylarının kullanımında çok daha dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle adaçayı, sinameki, fesleğen, keten tohumu, sarı kantaron, kediotu, oğulotu, karahindiba gibi çaylar çok fazla içildiği zaman düşük yapma riskini, hamilelik döneminde kanama riskini ve rahim kasılmalarını fazlalaştırarak zamanından önce erken doğum yapma riskini artırabilmektedir. Özellikle aktarlardan satın alınan içinde ne olduğuna tam olarak hakim olamadığımız karışım çaylardan uzak durun" dedi. Fakat alacağınız bazı önlemlerle kışın risklerini avantaja çevirmeniz de mümkün.



HAFTADA İKİ GÜN BALIK

YAZIN D vitamini ihtiyacımızı karşıladığımız güneş, kış aylarında yerini balığa bırakıyor. Ancak balığı kızartma yerine ızgara, buğulama şeklinde pişirin. Kış aylarının sağlık deposu olan yeşil yapraklı sebzeleri de bolca tüketin. Portakal, mandalina, limon, kivi, roka, yeşil biber gibi C vitamini açısından zengin olan besinleri de sofranızdan eksik etmeyin.



SU İÇMEYİ İHMAL ETMEYİN

KIŞ aylarında yapılan en büyük yanlışlardan biri su içmek için susamayı beklemek. Oysa hamilelikte her gün mutlaka 10-12 bardak su içilmesi son derece önemli.



EVE KAPANMAYIN

SÜREKLI ev içinde hareketsiz kalmak kilo artışı ve dolaşım problemlerine de neden olabileceğinden dışarı çıkıp düzenli yürüyüş yapmanızda fayda var. Ayaklarınızı sıcak tutacak, duruşunuzu destekleyecek, tabanı rahat ve kaymayan bir ayakkabı kullanmaya dikkat edin.



YAKIN TEMASTAN KAÇININ

GRIBAL enfeksiyonlardan korunmak için kalabalık ve kapalı mekanlarda, yeterince havalandırılmayan ortamlarda bulunmayın. Arkadaşlarınızla öpüşmek yerine başınızla selam vermekle yetinin.



CİLDİNİZİ SOĞUKTAN KORUYUN

SOĞUK hava cildi hem inceltiyor hem de dış etkenlere karşı güçsüz hale getiriyor. Yüz ve eller başta olmak üzere cildin kuruyup çatlaması enfeksiyon riskini artırıyor.



ÇOK KALIN GİYİNMEYİN

ÇOK kalın giyinmeyin. Yünlü, pamuklu, havalanabilir ve yumuşak giysiler tercih edin. Ayaklarınızı sıcak tutmak için pamuklu veya yünlü çorap giyin.