İzmir’deki şölenin kapanışı Dikerel’den

IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, 3 güzel defile ile moda şölenine nokta koydu. Edgers, Lioness ve Maccas firmalarının ürünlerinin sergilendiği günün kapanış defilesi, geçen senenin gelinlik tasarım birincisi Yasemin Dikerel’den geldi

İzmir'deki IF Wedding Fashion Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, içinci ve son gününde yine defilelerle şölen yaşattı. Kapanışı, geçtiğimiz yıl Gelinlik Tasarım Yarışması'nda birinci seçilen İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi Yasemin Dikerel yaptı. "Lechuguilla" adını verdiği 20 parçalık koleksiyonu için 3 ay gece gündüz çalıştığını belirten Dikerel, "Bir anne adayı olsaydım ve doğum yapsaydım, herhalde böyle bir sancı sürecini ve sonrasında yaşanan mutluluğu hissederdim. Anne değilim belki ama yaptığım tasarımlar da benim bebeklerimdi" dedi.



KURAKLIĞA DİKKAT ÇEKTİ

"Lechuguilla" için ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan bir yer altı mağarasından ilham aldığını ifade eden genç tasarımcı, "Lechuguilla'nın hiç güneş görmeyen, sadece suyun yaşam verdiği formlarla zenginleşen muhteşem bir güzelliği var. Bu koleksiyonumu dünyada yaşanan kuraklığa vurgu yapmak için gerçekleştirdim. Bundan sonraki projemde de geri dönüşümle ilgili bir çalışma düşüncem var" diye konuştu.



CHLOE GÖZ KAMAŞTIRDI

MERKEZİ İstanbul'da bulunan bir giyim firması, 2020 koleksiyonunun tanıtımını İzmir'deki defileyle yaptı. Defilede 150 parça abiye elbiseden oluşan koleksiyonun 50 parçadan oluşan bölümü tanıtıldı. Gecede biri kırmızı, diğeri beyaz olmak üzere iki renkte abiyeyle podyumda yürüyen Chloe Loughnan, güzelliğiyle dikkati çekti.



DENİS'S MODA İLGİ ODAĞI OLDU

IF Wedding Fashion İzmir'e her yıl katılan Denis's Moda'nın birbirinden zarif ve özel tasarımlı ürünleri yine göz kamaştırdı. 24 ülkeye ihracat gerçekleştiren, nişanlık, abiye ve damatlık sektöründe liderlik yapan Denis's Moda'nın kurucusu Engin Şentürk, "İlk iki günde aldığımız siparişlerle sezonu kapattık. Bu sezon da hayli iddialıyız" diye konuştu.

ERCAN AKGÜN