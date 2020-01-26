ÖZELLİKLE mevsimsel salgın ve gribal hastalıklara karşı vücudun direncini artıran ve antibiyotik etkisi gösteren sarımsağın tek mahareti bu değil. Taze sarımsak tüketmek tansiyon dengeleyici ve kolesterol düşürücü etkisiyle dikkat çekiyor. Kan sulandırıcı özelliği ve bağışıklık sistemini güçlendirici bir gıda olarak kullanılması da sarımsağı vazgeçilmez kılıyor
Sarımsak sadece antibiyotik değil haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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