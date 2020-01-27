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Miles’tan bölgesine destek

Miles’tan deprem bölgesine destek
Giriş Tarihi: 27.1.2020

’li ünlü şarkıcı , depremzedeler yararına yapılacak bir konserde gönüllü sahne alma sözü verdi. Miles, 'Türk halkı beni bağrına bastı, kız kardeşleri, ablaları ve evlatları olarak gördüler. Ben de onlar için elimden geleni yapmayı kendime bir borç bildim" dedi.

ABD'Lİ dünyaca ünlü şarkıcı Della Miles, Elazığ'daki deprem sonrası sosyal medyada Türkiye'nin acısını paylaştı. Türkiye sevdalısı şarkıcı depremzedeler yararına gerçekleştirilecek bir konserde gönüllü olarak sahne alacağının sözünü verdi.

Dünyaca ünlü şarkıcılar Michael Jackson ve Whitney Houston ile uzun yıllar aynı sahneyi paylaşan soul rock sanatçısı Della Miles, Şubat sonuna kadar ABD ve Avrupa'da konser turnesinde olduğunu belirterek, "Mart'tan itibaren çok özlediğim Türkiye'ye döneceğim. O tarihten itibaren depremzedeler yararına düzenlenecek bir etkinlikte seve seve sahne almaya hazırım. Türk halkı beni bağrına bastı, kız kardeşleri, ablaları ve evlatları olarak gördüler. Ben de onlar için elimden geleni yapmayı kendime bir borç bildim" dedi.

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