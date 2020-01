Grammy ödülleri’ne Billie damgası

Müzik dünyasının Oscar'ı olarak bilinen Grammy Ödülleri'nin 62'ncisi sahiplerini buldu.

Sunuculuğunu şarkıcı Alicia Keys'in yaptığı törenin açılışında, önceki gün helikopter kazasında hayatını kaybeden ünlü basketbolcu Kobe Bryant da anıldı. Pop şarkıcısı Lizzo, açılıştaki performansına "Bu gece senin için Kobe" sözleriyle başladı. Törende 18 yaşındaki Billie Eilish, yılın kaydı, yılın albümü, yılın şarkısı, en iyi yeni sanatçı ve en iyi pop vokal albümü dallarında olmak üzere toplam 5 dalda ödül aldı.

MİCHELLE OBAMA DA VARDI

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama da Grammy Ödülü'ne layık görüldü. Michelle Obama'nın "Becoming" adlı kitabının sesli versiyonu "En İyi Sözsel Albüm" ödülünü aldı. Tören öncesi katılımcılar kırmızı halıda siyasi mesajlar da verdi. Model ve oyunculuk yapan Megan Pormer'in ABD ve İran bayraklarından yapılan ve üzerinde "İran ile savaşa hayır" yazan elbisesi ve şarkıcı ve söz yazarı Joy Villa'nın üzerinde "Trump 2020" yazan kırmızı elbisesi dikkati çekti.



YILIN DİĞER "EN"LERİ

● Rap Albümü: Igor (Tyler, the Creator)

● Rap Şarkısı: A Lot (Jermaine Cole, Dacoury Natche, 21 Savage, & Anthony White

● R&B Albümü: Ventura (Anderson .Paak)

● Dans Kaydı: Got To Keep On (The Chemical Brothers)

● Rock Şarkısı: This Land (Gary Clark Jr) ● Rock Albümü: Social Cues (Cage the Elephant)

● Alternatif Müzik Albümü: Father of the Bride (Vampire Weekend)

● Klip: Old Town Road (Lil Nas X)