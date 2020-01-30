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‘Burcu benim arkadaşım değil’

‘Burcu benim arkadaşım değil’
Giriş Tarihi: 30.1.2020

’un, eski eşi ’ın yeni sevgilisi ile olan fotoğrafını beğenmesi sosyal medyada çok konuşulmuştu. Oyuncu Tüzünataç, gelen tepkiler üzerine sert bir açıklamada bulundu.

Sunucu Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz, geçtiğimiz Eylül ayında bir yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti. Suyabatmaz, boşanmadan kısa bir süre sonra oyuncu Berrak Tüzünataç'la aşk yaşamaya başlamıştı. Fransa'nın, dünyaca ünlü kayak merkezi Mont Blanc'a tatile giden sevgililer, mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Esmersoy, Berk Suyabatmaz ile Berrak Tüzünataç'ın Instagram hesaplarında paylaştığı bu kareyi beğendi. Esmersoy'un bu hareketi sosyal medyada çok konuşuldu.

SUSMAK İSTEMİYORUM
Berrak Tüzünataç, gelen tepkiler üzerine bir açıklama yaptı: Susmak istemiyorum artık! Arkadaşlarımla, hele yakın olanlarla hayatımı iyi ve kötü günlerimi, anılarımı paylaşırım. Hiçbir özel anım, paylaşımım olmayan bir insanla yakın arkadaş ilan edilmemi ne etik ne de iyi niyetli buluyorum. Zira hiçbir doğruluk payı yok. Burcu Esmersoy benim arkadaşım değil!

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI

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