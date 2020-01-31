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O kartvizitlere 1 yıl 8 ay ceza

O kartvizitlere 1 yıl 8 ay ceza
Giriş Tarihi: 31.1.2020

Farklı isimlerdeki masaj salonlarının kartvizitlerine, oyuncu 'ın izinsiz fotoğraflarını koyup 'da bu kartvizitleri dağıttığı iddiasıyla hakkında dava açılan 'e 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Hapis cezasını erteleyen mahkeme, sanığın 1 yıl 8 ay süreyle denetim altında tutulmasına karar verdi. Fatih Güney savunmasında, "Masaj salonları bana aittir. Müştekiyi tanımam. Ünlü olduğunu da bilmiyordum. İşyerime ait kartvizitleri matbaacıya yaptırıyorum. Matbaacı da üzerine fotoğrafları basıp kendisi getiriyordu. Ben bu fotoğrafların kime ait olduğunu hiç araştırmadım" dedi.

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