O kartvizitlere 1 yıl 8 ay ceza

Farklı isimlerdeki masaj salonlarının kartvizitlerine, oyuncu Ceren Hindistan'ın izinsiz fotoğraflarını koyup İzmir Kordon'da bu kartvizitleri dağıttığı iddiasıyla hakkında dava açılan Fatih Güney'e 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Hapis cezasını erteleyen mahkeme, sanığın 1 yıl 8 ay süreyle denetim altında tutulmasına karar verdi. Fatih Güney savunmasında, "Masaj salonları bana aittir. Müştekiyi tanımam. Ünlü olduğunu da bilmiyordum. İşyerime ait kartvizitleri matbaacıya yaptırıyorum. Matbaacı da üzerine fotoğrafları basıp kendisi getiriyordu. Ben bu fotoğrafların kime ait olduğunu hiç araştırmadım" dedi.