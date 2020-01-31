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Olay üçlü mekanda karşılaştı

Olay üçlü mekanda karşılaştı
Giriş Tarihi: 31.1.2020

İş insanı Caner Karaloğlu ile yasak aşk yaşayan oyuncu Tuba Ünsal, geçtiğimiz gece İstanbul'da bir mekanda verilen partiye katıldı. Çok geçmeden Caner Karaloğlu ile boşanma davası devam eden İspanyol model Elisabeth Mas Vall de mekanın kapısında belirdi. Arkadaşları ile partiye eğlenmeye gelen Vall, içerde mahkemelik olduğu Tuba Ünsal ve eşi Caner Karaloğlu'nun olmasına aldırış etmedi.

ARKA KAPIDAN KAÇTI
Gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan ilk çıkan Tuba Ünsal oldu. 'Selamlaştınız mı?' sorusuna Ünsal, "Evet içerdeydi olağan şeyler bunlar, her yerde karşılaşabiliriz" dedi. Sevgilisi ise mekanın arka kapısından kaçtı.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI

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