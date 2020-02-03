Çorbacıda olay!

Bülent Ersoy, İstanbul’da verdiği bir konser sonrası sabaha karşı soluğu çorbacıda aldı. Ancak her zamanki masasında bir başka kadının oturduğunu görünce iddiaya göre, “Kalk benim yerimden” dedi. İşte bundan sonra taraflar birbirine girdi, polis geldi

Şarkıcı Bülent Ersoy, Yeni Maslak'ta verdiği konser sonrası sabaha karşı soluğu Etiler'de bir restoranda aldı. Çorbacıya geldiğinde masasında başka bir kadının oturduğunu görünce, iddiaya göre, "Kalk benim yerimden" diyerek bayan müşteriyi masadan kaldırdı. Alkollü olduğu iddia edilen kadın ile yaşanan tartışma sonucu, bayan müşteri ve arkadaşları başka masaya geçti. Mekanın etrafında bulunan polis ekiplerinin müdahalesiyle olay daha fazla büyümedi.



'BU KADINLA UĞRAŞILMAZ'

Mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan hanımefendi, "Masada otururken Bülent Ersoy 'Burada hep ben otururum' diyerek beni kaldırmak istedi. Normalde ben ondan önce geldim. Bana kötü bir cümle kullanmadı. Ama kalk benim masamdan diye seslendi" dedi. Gazetecilerin "Polis ekipleri de geldi. Şikayetçi olacak mısınız?" sorusuna ise "Hayır olmayacağım. Bu kadınla uğraşılmaz" diyerek mekandan ayrıldı.



'BENİM İÇİN REZERVE EDİLDİ'

MEKANDAN çıkış yapan Diva ise, "Sahneden inip yemeğe geldik, çorba içtim. Benim öyle bir olaydan haberim bile yok, kim nerede oturuyor bilmiyorum. Hiç adetim yoktur, öyle birini kapıdan kovayım, masadan kovayım. Daha önce benim için rezerve edilmiş. O kız biraz kameralara mı görünmek istedi acaba bilmiyorum" şeklinde konuştu.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI