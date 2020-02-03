Hasta olmaktan korkuyor

ŞARKICI Hande Ünsal, Kıbrıs Girne'deki bir kulüpte sahne aldı. Ünsal, "Şubat ayı o kadar yoğunum ki hasta olmaktan korkuyorum. Özellikle Korona virüsten korunmak için maskelerimizi aldık, Kıbrıs'a gelirken havalimanında taktık" dedi.
ŞARKICI Hande Ünsal, Kıbrıs Girne'deki bir kulüpte sahne aldı. Ünsal, "Şubat ayı o kadar yoğunum ki hasta olmaktan korkuyorum. Özellikle Korona virüsten korunmak için maskelerimizi aldık, Kıbrıs'a gelirken havalimanında taktık" dedi.
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