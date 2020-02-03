Hasta olmaktan korkuyor

ŞARKICI Hande Ünsal, Kıbrıs Girne'deki bir kulüpte sahne aldı. Ünsal, "Şubat ayı o kadar yoğunum ki hasta olmaktan korkuyorum. Özellikle Korona virüsten korunmak için maskelerimizi aldık, Kıbrıs'a gelirken havalimanında taktık" dedi.

ŞARKICI Hande Ünsal, Kıbrıs Girne'deki bir kulüpte sahne aldı. Ünsal, "Şubat ayı o kadar yoğunum ki hasta olmaktan korkuyorum. Özellikle Korona virüsten korunmak için maskelerimizi aldık, Kıbrıs'a gelirken havalimanında taktık" dedi.