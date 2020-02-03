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Hasta olmaktan korkuyor

Hasta olmaktan korkuyor
Giriş Tarihi: 3.2.2020

, 'deki bir kulüpte sahne aldı. Ünsal, " ayı o kadar yoğunum ki hasta olmaktan korkuyorum. virüsten korunmak için maskelerimizi aldık, Kıbrıs'a gelirken havalimanında taktık" dedi.

ŞARKICI Hande Ünsal, Kıbrıs Girne'deki bir kulüpte sahne aldı. Ünsal, "Şubat ayı o kadar yoğunum ki hasta olmaktan korkuyorum. Özellikle Korona virüsten korunmak için maskelerimizi aldık, Kıbrıs'a gelirken havalimanında taktık" dedi.
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