Hem lezzetli hem C vitamini zengini

BAHÇELERDE, tarlalarda veya açık alanlarda kendiliğinden yetişen iğde, pek çok faydasıyla biliniyor. Uzmanlar, içi beyaz un gibi olan bu yemişin C vitamini açısından oldukça zengin olduğunu ifade ediyor.

BAHÇELERDE, tarlalarda veya açık alanlarda kendiliğinden yetişen iğde, pek çok faydasıyla biliniyor. Uzmanlar, içi beyaz un gibi olan bu yemişin C vitamini açısından oldukça zengin olduğunu ifade ediyor. Soğuk algınlığı ve gripte doğal ilaç olarak kullanılabiliyor. İğde, öksürüğü de kesiyor. Hem meyvesi tüketilebilir hem de çiçekleri suda haşlanıp çay gibi içilebilir.