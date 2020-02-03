  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Hem lezzetli hem C vitamini zengini

Hem lezzetli hem C vitamini zengini

Hem lezzetli hem C vitamini zengini
Giriş Tarihi: 3.2.2020

, tarlalarda veya kendiliğinden yetişen iğde, pek çok faydasıyla biliniyor. , içi beyaz un gibi olan bu yemişin C vitamini açısından oldukça zengin olduğunu ifade ediyor.

BAHÇELERDE, tarlalarda veya açık alanlarda kendiliğinden yetişen iğde, pek çok faydasıyla biliniyor. Uzmanlar, içi beyaz un gibi olan bu yemişin C vitamini açısından oldukça zengin olduğunu ifade ediyor. Soğuk algınlığı ve gripte doğal ilaç olarak kullanılabiliyor. İğde, öksürüğü de kesiyor. Hem meyvesi tüketilebilir hem de çiçekleri suda haşlanıp çay gibi içilebilir.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hem lezzetli hem C vitamini zengini haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN