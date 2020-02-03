Hem lezzetli hem C vitamini zengini

BAHÇELERDE, tarlalarda veya açık alanlarda kendiliğinden yetişen iğde, pek çok faydasıyla biliniyor. Uzmanlar, içi beyaz un gibi olan bu yemişin C vitamini açısından oldukça zengin olduğunu ifade ediyor.
BAHÇELERDE, tarlalarda veya açık alanlarda kendiliğinden yetişen iğde, pek çok faydasıyla biliniyor. Uzmanlar, içi beyaz un gibi olan bu yemişin C vitamini açısından oldukça zengin olduğunu ifade ediyor. Soğuk algınlığı ve gripte doğal ilaç olarak kullanılabiliyor. İğde, öksürüğü de kesiyor. Hem meyvesi tüketilebilir hem de çiçekleri suda haşlanıp çay gibi içilebilir.
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