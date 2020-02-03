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‘Kitabım 3 satırdan ibaret değil’

‘Kitabım 3 satırdan ibaret değil’
Giriş Tarihi: 3.2.2020

'ın 'Beni Ağlatma' kitabının 'ndeki D&R mağazasında gerçekleşti. Sandal, konusuna da açıklık getirdi.

MUSTAFA Sandal'ın 'Beni Ağlatma' kitabının imza günü Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeki D&R mağazasında gerçekleşti. Sandal, Defne Samyeli konusuna da açıklık getirdi. Sandal, "Ben o konuyla alakalı açıklamamı yaptım. Bu kitap sadece 3 satırdan ibaret değil" açıklamasında bulundu.
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