‘Kitabım 3 satırdan ibaret değil’

MUSTAFA Sandal'ın 'Beni Ağlatma' kitabının imza günü Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeki D&R mağazasında gerçekleşti. Sandal, Defne Samyeli konusuna da açıklık getirdi.

MUSTAFA Sandal'ın 'Beni Ağlatma' kitabının imza günü Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeki D&R mağazasında gerçekleşti. Sandal, Defne Samyeli konusuna da açıklık getirdi. Sandal, "Ben o konuyla alakalı açıklamamı yaptım. Bu kitap sadece 3 satırdan ibaret değil" açıklamasında bulundu.