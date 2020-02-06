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Büyük sır ’ye ağır geldi

Büyük sır Fekeli’ye ağır geldi
Giriş Tarihi: 6.2.2020
Bir Zamanlar Çukurova bu hafta hayat ile ölüm arasındaki çizgide başlıyor. Hünkar'ın sırrı ortaya çıkmasın diye yardım istemeye geldiği Fekeli, gözyaşları ile dinlediği gerçeklerin hemen ardından yere yığılır! Demir'in ofisine yaptığı ziyaret ortaya çıkınca Yılmaz ile arası iyice açılan Müjgan yine de şüphelerine son veremez. Adeta dedektif gibi Züleyha ve Yılmaz'ı takibe alan Müjgan, en sonunda bir delil bulur.
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