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Kırk Douglas hayatını kaybetti

Kırk Douglas hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 7.2.2020

Dünya sinema tarihinde birçok ünlü yapımda yer alan Amerikalı aktör Kirk Douglas 103 yaşında hayatını kaybetti. Douglas'ın kendisi gibi aktör olan oğlu Michael Douglas, "Kardeşlerim ve ben, babamız Kirk Douglas'ın 103 yaşında bizi terk ettiğini duyurmak istiyoruz.

O dünya için bir efsaneydi" dedi. Douglas, 60 yıllık kariyerinde Spartaküs, Denizler Altında 20.000 Fersah ve Şampiyon gibi birçok ünlü yapımda yer almıştı.

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