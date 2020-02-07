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'a ünlü akını

Özgür Masur'a ünlü akını
Giriş Tarihi: 7.2.2020

Özgür Masur'un alışılagelmiş couture kalıplarını yıkarak sektöre yeni bir bakış açısı kazandıracak 65 parçalık koleksiyonu, özel bir sunumla önceki akşam Hasköy Tersane İstanbul'da sergilendi.

MODA-SANAT DÜNYASI

Defileye aralarında Yıldırım Mayruk, Ender Mermerci, Burcu Esmersoy, Çağla Şıkel, Özge Ulusoy, Belçim Bilgin, Özge Özpirinçci, Hande Ataizi, Hazal Kaya, Nebahat Çehre, İbrahim Kutluay, Edvina Sponza gibi isimlerin de bulunduğu moda, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda davetli katıldı.

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