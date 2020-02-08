‘Ozon terapi gribe karşı güçlendiriyor’

Dr. Tansel Turan, son dönemde bir tedavi yöntemi olarak öne çıkan ‘ozon terapi’nin, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişileri grip ve mevsimsel bulaşıcı hastalıklara karşı koruduğunu söyledi.

Gripten korunarak bağışıklığı güçlendirmek için ozon tedavisinin oldukça faydalı olduğunu belirten Dr. Tansel Turan, "Kişi herhangi bir salgın hastalığa yakalanmadı ise ozon tedavisi bağışıklık sistemini güçlendirici ve mikrop öldürücü etkileriyle hastalığa yakalanmasını engelleyecektir" dedi. Endişe yaratan koronavirüs ve mevsimsel virüslere dikkat çeken Medicana Çamlıca Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi'nden Dr. Tansel Turan, ozon terapinin etkilerini anlattı. Gripten korunmanın ilk kuralının bağışıklığı kuvvetlendirmek olduğunu ifade eden Turan, "Düzenli beslenme, sıvı alımının artırılması, grip aşısı olmak gibi birçok önlemi artık hepimiz biliyoruz. Ancak zaman zaman yeterli olmayabiliyor.

KAN DOLAŞIMINI DÜZENLİYOR

Özellikle çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanlar için hastalığın içerdiği riskler ve komplikasyonlar şiddetli semptomlara neden olabiliyor. Bu noktada grip gibi salgınlardan korunmak için bağışıklığı güçlendirmek önemli bir fayda sağlayabiliyor. Bunda ozon tedavisiyle oldukça güzel sonuçlar alıyoruz. Eğer herhangi bir salgın hastalığa yakalanmadı ise ozon tedavisi, kişinin bağışıklık sistemini güçlendirici ve mikrop öldürücü etkileriyle hastalığa yakalanmasını engelleyecektir.

HASTALIĞI KOLAY ATLATIR

Gribal bir hastalığa yakalandı ise kişi bu defa aynı etkilerle hastalığı yenmeyi, analjezik ve antienflamatuar etkileriyle hastalığı kolay atlatmasını sağlayacaktır. Ozonun doku oksijenlendirmesini artırıcı, dolaşımı düzenleyici ve antioksidan etkileri tedaviyi ve kişiyi güçlendirecektir" diye konuştu.



FAYDALARI NELERDİR?

Alyuvarların elastikiyetini artırarak kılcal damarlardan geçişini hızlandırıp hücrelerin oksijen eksikliğini giderir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir ve böylece vücudun enfeksiyonlara karşı direncini arttırır. Ayrıca dezenfeksiyon ve antimikrobik özelliği ile bakteri, virüs ve mantarları öldürür.

Kanın kıvamını azaltır, akışkanlığını sağlar. Damar duvarındaki plakların yumuşamasını ve küçük kan damarlarındaki tıkaçların çözülmesini sağlayarak kan dolaşımını düzenler.

Tansiyonun normalleşmesini sağlar. Hızlı büyüyen kanser hücrelerinin çoğalmasını ve yayılmasını engeller. Tümör hücrelerinin zarlarını parçalayarak ve bağışıklık sistemi üzerinden etki ederek çoğalmasını ve yayılmasını engeller.

Dokulardaki oksijen ve metabolik dengeyi sağlayarak kemoterapi ve radyoterapi gibi klasik kanser tedavilerine doku duyarlılığını arttırarak etkinliğini güçlendirir, yan etkilerini aza indirir. Hücre içi solunumunu hızlandırarak, hücrenin fonksiyonları için gerekli enerji olan ATP'nin üretimini arttırır. Daha enerjik ve fonksiyonel bir vücut oluşturur.



Karaciğer hücrelerini aktive ederek, böbrek süzmesini ve cildin detoks edici özelliğini arttırarak, vücudumuzdaki kimyasal maddelerin temizlenmesine yardımcı olur.